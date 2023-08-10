المحافظون يصفونه بالقرار المفاجئ: الرئيس الفلسطينيّ يعزل غالبيّة محافظي الضفّة وغزّة

شمل قرار "الإحالة للتقاعد"، 12 محافظا في الضفة وغزة، فيما استثنى ثلاثة؛ هم: محافظ القدس عدنان غيث، ومحافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، ومحافظ سلفيت عبد الله كميل. وأبدى محافظون تفاجؤهم من القرار.

عزل الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، اليوم الخميس، غالبيّة المحافظين في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر، فيما وصف بعض المحافظين القرار بالمفاجئ، موضحين أنه لا علم لديهم بالأسباب التي أدّت إلى ذلك.

وشمل قرار "الإحالة للتقاعد"، 12 محافظا في الضفة وغزة، فيما استثنى ثلاثة؛ هم: محافظ القدس عدنان غيث، ومحافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، ومحافظ سلفيت عبد الله كميل.

وأصدر عبّاس، مرسوما رئاسيا "بإحالة عدد من محافظي المحافظات الجنوبية والشمالية للتقاعد"، بحسب ما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أصدر عبّاس، "مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة رئاسية، تضم عددا من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها".

وعزل عبّاس في المحافظات شماليّ الضفة، كلًّا من محافظ جنين أكرم الرجوب، ومحافظ نابلس إبراهيم رمضان، ومحافظ قلقيلية رافع رواجبة، ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ومحافظ الخليل اللواء جبرين البكري، ومحافظ طوباس يونس العاصي، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل.

كما عزل "في المحافظات الجنوبية، كلا من: محافظ شمال غزة ( صلاح أبو وردة)، ومحافظ غزة ( إبراهيم أبو النجا)، ومحافظ خان يونس (أحمد الشيبي)، ومحافظ رفح (أحمد نصر)".

وأبدى عدد من المحافظين، استغرابهم من القرار، مؤكدين أن لا علم لديهم بالأسباب التي دفعت إلى اتخاذه.

وفي هذا الصدد قال محافظ أريحا، جهاد أبو العسل في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محليّة: "لم يكلّمنا أحد بشأن قرار الإحالة للتقاعُد، ولم نبلَّغ به مسبقًا، ولا ندري ما هي الأسباب، وفوجئنا به من وسائل الإعلام".

وذكر محافظ طولكرم عصام أبو بكر: "علمنا بقرار الإقالة اليوم، ولا نعلم ما هي الأسباب، ونحن ملتزمون بقرار الرئيس".