إصابة خطيرة جراء حريق داخل منزل في رهط

أسفر حريق اندلع داخل منزل مأهول في رهط، صباح اليوم الجمعة، عن إصابة خطيرة لرجل وأخرى طفيفة لطفلة، كما تسبب الحريق بأضرار جسيمة وخسائر فادحة للمنزل.

من مكان الحريق برهط، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

أصيب رجل (42 عاما) وطفلة (10 أعوام) من جراء حريق اندلع داخل منزل في مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، فجر اليوم الجمعة.

كما أسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة، إذ أتت ألسنة اللهب على محتويات المنزل.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة دادود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى، الساعة 05:47، بلاغا عن حريق بمنزل خاص في حارة 19 برهط. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية ونقلوا مصابين، أحدهما رجل (42 عاما) بحالة خطيرة، بوعيه، وإصابته بحروق بنسبة 40% ودرجة ب في الأطراف والظهر والوجه، وطفلة (10 أعوام) بحالة طفيفة، تعاني حروقا سطحية باليد ومن استنشاق الدخان".

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأن "مركز الاستعلامات 102 في منطقة الجنوب تلقى قرابة الساعة 06:00، بلاغات عدة عن تصاعد دخان من منزل بحارة 19 في رهط. وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ حريقا اندلع بالطابق الثاني، وأجروا عمليات بحث داخل المنزل. ووفقا لمصادر طبية تم نقل رجل بحالة خطيرة وطفلة بحالة طفيفة".

وفتح خبير الحرائق والشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.