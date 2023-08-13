إصابة خطيرة لرضيعة إثر تعرضها للدغة عقرب في كسيفة

تعرّضت رضيعة (9 أشهر) من منطقة النقب، جنوبي البلاد، للدغة عقرب ما أسفر عن إصابتها بحالة خطيرة، صباح اليوم الأحد.

أُصيبت رضيعة (9 أشهر) من منطقة النقب، جنوبي البلاد، من جرّاء تعرّضها للدغة عقرب، ووُصفت حالتها بأنها خطيرة، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى، الساعة 09:18، بلاغا عن رضيعة (9 أشهر) نُقلت إلى عيادة طبية في قرية كسيفة، بعد أن أُصيبت، على ما يبدو، من جرّاء تعرّضها للدغة عقرب. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للرضيعة ووُصفت حالتها بأنها خطيرة، ثم نقلها إلى المركز الطبي (سوروكا) في مدينة بئر السبع، لاستكمال العلاج".

يذكر أن طفلا، يبلغ من العمر 3 أعوام، من إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، أصيب بحالة خطيرة، مساء يوم الأربعاء الماضي، من جرّاء تعرّضه للدغة عقرب.