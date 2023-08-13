الجيش الأردنيّ يسقِط مسيّرة حاولت تهريب مخدِّرات من سورية

نقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله، إنه "من خلال الرصد والمتابعة، تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال".

أسقط الجيش الأردني، طائرة مسيّرة استُخدمت في محاولة تهريب مادة "الكرستال" المخدرة من سورية إلى الأردن، بحسب ما أعلن في بيان، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، أحبط الجيش، اليوم،"محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، محملة بواسطة طائرة مسيرة ’درون’، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله، إنه "من خلال الرصد والمتابعة، تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال".

ولم يحدد المصدر كمية المخدرات المضبوطة والتي "تم تحويلها إلى الجهات المختصة".

وكان الجيش قد أسقط في 24 تموز/ يوليو مسيرة محملة بكيلوغرامين من مادة الكرستال المخدرة، في محاولة لتهريبها من سورية إلى الأردن.

وجاء ذلك غداة أول اجتماع للجنة مشتركة أردنية - سورية في عمان، بحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين سورية والأردن.

وزار وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي سورية في 3 تموز/ يوليو الماضي وبحث مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد ملفّي اللاجئين السوريين، ومكافحة تهريب المخدّرات.

وعُقد اجتماع تشاوري حول سورية في عمّان في الأول من أيار/ مايو، بمشاركة وزراء خارجية كلّ من النظام السوري، والأردن والسعودية والعراق ومصر، بحث في موضوع مكافحة تهريب المخدرات، وسُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار.

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر، إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، ولا سيّما حبوب الكبتاغون، من سورية إلى المملكة.

وباتت محاولات التهريب هذه "منظمة"، وتستخدَم فيها أحيانا طائرات مسيّرة، وتحظى بحماية مجموعات مسلّحة، ما دفع الأردن لاستخدام سلاح الجو مرات عدة لإحباطها.

وفي 16 حزيران/ يونيو، أعلن الجيش إسقاط طائرة مسيرة، كانت الثانية خلال ثلاثة أيام، استخدمت حينها في محاولة تهريب أسلحة من سورية إلى الأردن، بينما حملت الأولى مخدرات.

وفي 25 شباط/ فبراير الماضي، أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة آتية من سورية، محمَّلة بقنابل يدوية وبندقية.

وكان الجيش الأردني قد أعلن في 17 شباط/ فبراير من العام الماضي، أن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما، مطلع عام 2022، دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021، عبر الحدود الممتدة على نحو 375 كيلومترا.

ويؤكد الأردن أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط، مُعدّة للتهريب إلى خارج الأردن، وبخاصة إلى السعودية ودول الخليج.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سورية المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011؛ إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا واستخداما وتصديرا.