البرهان: حميدتي وأعوانه ارتكبوا جرائم حرب

أكد البرهان في كلمة متلفزة بثت على التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم الإثنين أن "قوات الدعم السريع أثبتت تعطشها للسلطة ومدت يد الغدر والخيانة". مشيرا إلى أن "قوات الدعم السريع استغلت ثورة الشعب لنشر الفوضى".

وجه قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، انتقادات شديدة اللهجة إلى قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، مشيرا إلى أنها استغلت ثورة الشعب السوداني من أجل نشر الفوضى، قائلا إن "الجيش سيتمكن قريبا من القضاء على هذا التمرد".

وأكد البرهان في كلمة متلفزة بثت على التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم الإثنين، أن "قوات الدعم السريع أثبتت تعطشها للسلطة ومدت يد الغدر والخيانة". مشيرا إلى أن "قوات الدعم السريع استغلت ثورة الشعب المجيدة لتمرير مشروع قائد المليشيا الذي يقوم على نشر الفوضى".

وأوضح قائد الجيش السوداني أن "حميدتي وأعوانه زيفوا الحقائق وارتكبوا جرائم حرب ولا يسعون للديمقراطية"، لم نتصور أن تمتد يد الغدر من قيادة الدعم السريع ويستبد بها التعطش للسلطة للحد الذي فرض علينا الحرب"، قائلا إن "السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه عن طريق قوات الدعم السريع".

وأكد أن القوات المسلحة السودانية ستظل قوات محترفة تقف مع الشعب في دولة القانون والحريات، مشيرا إلى أن قوات الجيش السوداني يخوض الحرب مضطرا دفاعا عن أمن وكرامة السودانيين، بعد أن سلكت قيادة الجيش كل السبل لمنع وقوعها، على حد قوله.

كذلك اتهم دقلو بالسعي إلى الهيمنة على مقدرات السودان، تحت شعار الحكم المدني. كما أشار إلى أن "حميدتي وأعوانه يزيفون الحقائق تحت لافتة الدعم السريع". كذلك لفت إلى أنه يريد جيشا واحدا خاليا من أي تشوهات.

ووعد السودانيين "بالاحتفال قريبا جدا بالنصر على التمرد الغاشم"، وفق تعبيره. كما أكد أن القوات المسلحة تعمل على الوصول إلى صيغة سياسية مقبولة للجميع لإجراء الانتخابات.

ومنذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين منتصف أبريل/نيسان الماضي، تقاذف الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات، فيما لم تفلح كافة المساعي الإقليمية والدولية حتى الساعة في حل الأزمة.

واشتعلت الخلافات وأغرقت البلاد في أتون من الفوضى، والمعارك التي أسفرت عن مقتل 3900 شخص على الأقل، ودفعت أكثر من أربعة ملايين آخرين إلى مغادرة منازلهم سواء إلى خارج البلاد أو نحو ولايات أخرى لم تطلها أعمال العنف.