أريحا: شهيدان برصاص الاحتلال بمخيم عقبة جبر

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيدين هما: قصي عمر الولجي ومحمد ربحي نجوم، حيث استشهدا عقب إصابتهما برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت بمخيم عقبة جبر.

استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر للاجئين، قضاء أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيدين هما: قصي عمر الولجي (17 عاما)، ومحمد ربحي نجوم (24 عاما)، حيث استشهدا عقب إصابتهما برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت بمخيم عقبة جبر.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شابين بجراح خطيرة جدا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى أريحا الحكومي، وذلك قبل أن يعلن عن استشهادهما.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، واعتقلت الشاب محمد ناصر أبو العسل من منزل عائلته في المخيم، قبل اندلاع مواجهات عنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان.

ونفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد كبير من المنازل في المخيم وعاثت فيها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وباستشهاد الولجي ونجوم ارتفع عدد الشهداء برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين إلى 227 منذ مطلع العام الحالي، و13 في النصف الأول من آب/أغسطس الحالي. بينهم 186 شهيدا من الضفة الغربية والقدس، و4 شهداء من الداخل، و37 شهيدا من قطاع غزة.