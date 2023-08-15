رسميًّا: البرازيليّ نيمار لاعبا لفريق الهلال السعوديّ... ضربة لبرشلونة واكتمال طلاقه مع سان جيرمان

قال نادي الهلال عبر حسابه في "تويتر": "الموهبة الرائعة التي تجذب انتباه الجميع"، مضيفا عبارة: "نيمار هلالي". كما قال نيمار في مقطع فيديو نشره النادي: "أنا هنا في السعودية.... أنا هلالي".

بات المهاجم البرازيلي نيمار لاعبا لنادي الهلال السعوديّ، بعد اتفاق ناديه الجديد مع باريس سان جيرمان الفرنسي على ضم اللاعب، في ما يُعدّ ضربة لنادي برشلوة الإسبانيّ، الذي تردّدت في الأيام الأخيرة، أنباء عن مساعيه للتوقيع مع لاعبه السابق نيمار.

وقال نادي الهلال عبر حسابه في "تويتر": "الموهبة الرائعة التي تجذب انتباه الجميع"، مضيفا عبارة: "نيمار هلالي".

كما قال نيمار في مقطع فيديو نشره النادي: "أنا هنا في السعودية.... أنا هلالي".

وأشارت تقارير صحافية إلى أن إدارة الهلال، سوف تقيم حفل تقديم كبير للنجم البرازيلي، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض.

وكان نيمار، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، قد غاب عن التعادل المخيب بدون أهداف مع لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي، يوم السبت الماضي، بسبب عدوى فيروسية.

وأول من أمس الأحد، قالت شبكة "UOL" البرازيلية، إن الهلال سبق أن قدم عرضا يتضمن راتبا سنويا لنيمار بقيمة 80 مليون يورو، إلا أن الأخير رفضه لأنه كان ينتظر تحرك برشلونة الإسباني للحصول على خدماته.

وأشارت الشبكة إلى أن الهلال حسّن عرضه مؤخرا إلى 100 مليون يورو، قبل التفاوض مع باريس، ليصبح بذلك اللاعب البرازيلي صاحب ثاني أعلى راتب في الدوري السعودي بعد كريستيانو رونالدو نجم النصر.

نيمار يضع حدًا لمغامرته الباريسيّة

وبعد ستّ سنوات متفاوتة قضاها في باريس سان جيرمان، وضع النجم البرازيلي نيمار حدًا لمغامرته الباريسية من خلال انتقاله المدوّي إلى نادي الهلال السعودي، كما أعلن الأخير الثلاثاء.

وانضم نيمار إلى كوكبة من النجوم الآخرين في الدوري السعودي مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو مانيه (النصر)، والفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي (الاتحاد) والجزائري رياض محرز (الأهلي). كما سينضم إلى نجوم آخرين في فريقه الجديد على غرار البرتغالي روبن نيفيش، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، والسنغالي خاليدو كوليبالي ومواطنه مالكوم.

نيمار خلال مباراة مع باريس (Getty Images)

وتحوّل نيمار في باريس لاحقًا، إلى لاعب غير مرغوب فيه، خلال مواسم تميّزت بسلسلة من الإصابات والمغامرات التي لا تنتهي.

وبعد أن دُفع باتجاه الخروج، وافق نيمار على العرض الذهبي من السعودية، حيث سينال في الهلال راتبًا ضخمًا مقدّرا بحسب مصدر في السعودية بـ"100 مليون يورو (109 مليون دولار) للاعب سنويا، ومثلها لنادي باريس سان جرمان"، مشيرا إلى أن اللاعب كان يفاوض على عقد لعامين بدلاً من ثلاث سنوات.

ولا يمكن فصل موقف نيمار (31 عاما) تمامًا عن موقف كيليان مبابي، الذي جعل رحيل البرازيلي أحد شروط تجديد عقده في عام 2022. ويأتي الإعلان عن توقيع نيمار في السعودية، تزامنًا مع اقتراب بطل كأس العالم 2018 من إبرام صفقة تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، إثر مفاوضات حادة وتكهنات حول انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وواجه نيمار تحديات كبيرة خلال فترته في باريس، لا بل يمكن وصفها بالـ"فوضى الكبيرة".

وبعد دوره الكبير في الـ"ريمونتادا" الشهيرة لمصلحة برشلونة أمام سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عام 2017، اعتقد النادي الفرنسي المملوك قطريًا، أنه أبرم صفقة مدوّية من خلال التعاقد مع الفتى الذهبي مبابي ونجم المنتخب البرازيلي نيمار.

تعرّض نيمار لإصابات عديدة في سان جيرمان (Getty Images)

لكنّ لاعب سانتوس السابق، الذي كان أحد أضلاع "الثلاثي الشهير" في كاتالونيا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريس، حيث فاز معهما بلقب دوري الأبطال عام 2015، خالف التوقعات الكبيرة التي كانت معقودة عليه.

ومع 118 هدفًا و70 تمريرة حاسمة في 173 مباراة في جميع المسابقات، فإن سجله الرقمي لم يكن ضعيفًا، لكنه لم يتمكن من قيادة سان جيرمان إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حطم بايرن ميونيخ الألماني أحلامه في النهائي عام 2020.

وكانت تلك الهزيمة بمثابة "القشّة التي قصمت ظهر البعير"، حيث تدهورت علاقته بالجمهور الباريسي. ومنذ عام 2019، بعد عامين فقط من وصوله، أراد نيمار مغادرة ناديه للعودة إلى برشلونة لكن المسؤولين القطريين رفضوا الأمر قبل تمديد عقده حتى عام 2027.

واختلف الوضع دراماتيكيًا العام الماضي مع صعود أسهم مبابي داخل أروقة النادي وتعيين لويس كامبوس "مستشارًا لكرة القدم". حينها، فتح سان جرمان الباب أمام رحيله، وهو ما لم يتحقق بسبب الراتب الباهظ للاعب، والمقدّر بنحو 30 مليون يورو سنويًا.

إلا أنّ الإصابة الجديدة التي تعرّض لها البرازيلي في الكاحل، ثمّ الجراحة التي خضع لها في آذار/ مارس الماضي، عززت رغبة باريس في التخلي عن مهاجم سيليساو، رغم عروضه الممتازة في النصف الأول من الموسم الماضي.

وبعد عام آخر مخيّب جدًا للآمال، احتفظ فيه سان جيرمان بصعوبة بلقب الدوري الفرنسي للمرة الحادية عشرة، أبدى الأخير تصميمًا على ضخ دماء جديدة في صفوفه مع رحيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس وقرب رحيل الإيطالي ماركو فيراتي، المرجح انضمامه أيضا إلى الهلال السعودي.

(Getty Images)

وواجه نيمار خلال الفترة الأخيرة اعتراضات واسعة من قبل جماهير الألتراس الذين تظاهروا أمام منزله في أيّار/ مايو الماضي، لتكون تلك الشرارة الأخيرة التي أوصلت إلى الطلاق النهائي بين الطرفين.

وكان مصدر مقرب من المفاوضات تحدث لوكالة "فرانس برس" قد رجّح أن يرحل نيمار عن النادي الباريسي، مشيرا إلى أنه "لم يعد جزءا من خطط المدرب الجديد الإسباني، لويس إنريكي والنادي". ولفت المصدر إلى أن نيمار تفاوض مع "أحد الأندية السعودية "والذي يتعين عليه بعد ذلك التوصل لاتفاق مع باريس سان جرمان"، مؤكدا بذلك ما كشفته أول من أمس، الأحد، صحيفة "ليكيب" الرياضية عن تقدم الهلال السعودي بعرض لنيمار.

وسبق لسان جرمان أن افترق هذا الصيف عن ميسي الذي انتقل الى إنتر ميامي الأميركي، بعدما ارتبط اسمه بانتقال محتمل الى الدوري السعودي الذي أحدث "ثورة" في سوق الانتقالات هذا الصيف بضمه مجموعة كبيرة من كبار النجوم في الملاعب الأوروبية، مثل الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والسنغالي ساديو مانيه والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

والحديث عن رحيل نيمار مخالف لما صرح به نجم برشلونة السابق في تموز/ يوليو حين قال في مقابلة مع الصحافي الرياضي البرازيلي الشهير كاسيميرو ميغيل على شبكة "يوتيوب"، "آمل في البقاء في باريس سان جرمان (هذا الموسم)، لدي عقد معه ولم يتحدث معي أي مسؤول حتى الآن" بشأن الانتقال المحتمل إلى فريق آخر.

وأضاف النجم البرازيلي "أنا هادئ على الرغم من الود المفقود بيني وبين أنصار النادي. سأكون متواجدا هنا مع حب أو من دونه".

وغاب نيمار عن الملاعب منذ شباط/ فبراير الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله وعاود التدريبات في تموز/ يوليو.

وشارك البرازيلي في أوائل الشهر الحالي في أولى مبارياته بعد غياب لقرابة ستة أشهر وسجل هدفين على مدى 90 دقيقة في فوز فريقه على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة وديا في بوسان.