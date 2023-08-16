إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء قرب تل أبيب

أسفر حادث عمل في ورشة بناء بمدينة "رمات هشارون" بالقرب من تل أبيب، وسط البلاد،، صباح اليوم الأربعاء، عن إصابة خطيرة لعامل، نقل على إثرها للعلاج في المستشفى.

أصيب عامل، في الأربعينيات من العمر، خلال عمله في ورشة بناء بمدينة "رمات هشارون" بالقرب من تل أبيب، وسط البلاد،، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 التابع لمركز نجمة داود الحمراء في منطقة اليركون، تلقى بلاغا نحو الساعة 09:31، حول عامل أصيب من جسم ثقيل خلال عمله في ورشة بناء بشارع (هجيناه) بمدينة (رمات هشارون). وقدّم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب، يبلغ 34 عاما، والذي يعاني إصابة خطيرة بالرأس، ثم نقله إلى مستشفى (بيلنسون) لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).

وفي سياق ذي صلة، لقي الشاب فايز الغول، في الثلاثينيات من العمر، من منطقة النقب مصرعه صباح اليوم، الأربعاء، في حادث عمل وقع في مدينة ديمونا، بينما أصيب عامل آخر بجروح وصفت بالخطيرة جراء سقوطه من علو بورشة عمل في مدينة الرملة.