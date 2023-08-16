حوادث العمل: مصرع عربي بديمونا وإصابة خطيرة بالرملة

لقي عامل عربي من النقب مصرعه صباح اليوم الأربعاء، في حادث عمل وقع في مدينة ديمونا، بينما أصيب عامل بجراح وصفت بالخطيرة جراء سقوطه من علو بورشة عمل في مدينة الرملة.

في مدينة ديمونا أصيب الشاب فايز الغول في الثلاثينيات من عمره برافعة شاحنة لجمع النفايات في المدينة، حيث أقر الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان وفاته.

وفتحت الشرطة بالتعاون مع مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) تحقيقا في ملابسات الحادث ومعرفة الأسباب التي أدت إلى اصطدام رافعة الشاحنة بالعامل وتسببت بمصرعه.

المرحوم فايز الغول

وفي مدينة الرملة، أصيب عامل بجراح خطيرة بعد سقوطه من ارتفاع حوالي 8 أمتار أثناء عمله بالقرب من مصنع في الرملة، ونقلت طواقم الإسعاف العامل الجريح إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

الشاحنة التي تسببت بمصرع العامل في ديمونا

47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب 488 عاملا غالبيتهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.