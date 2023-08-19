إصابة فتى في سلوان وشاب في شعفاط برصاص الاحتلال

أُصيب فتى في سلوان، وشاب في شعفاط برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت القدس، قبيل انتصاف ليل الجمعة.

أُصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما بجراح، من جرّاء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت سلوان في مدينة القدس، قبيل انتصاف ليل الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن الفتى قد أُصيب برأسه برصاص الاحتلال، فيما ذكرت شرطة الاحتلال أن إصابته خطيرة.

كما زعمت أنه ألقى عبوة حارقة صوب عناصرها.

وذكرت مصادر محلية أن الفتى المصاب، هو عبد عامر الزغل، وقد نُقل إلى مستشفى "هداسا عين كارم" في المدينة.

كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت حي مراغة في البلدة، بالتزامن مع إصابة الفتى.

وفي شعفاط، أُصيب شاب في العشرين من عمره، بجراح خطيرة، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال.

وزعمت شرطة الاحتلال أن سائق مركبة، سارع بالسيارة صوب عناصرها، وحاول دهسهما، ليردّ عناصر الاحتلال بإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة شاب بجراح خطيرة.

وفي عناتا، أُصيب شاب، مساء الجمعة، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها البلدة الي تقع إلى شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية السلام في بلدة عناتا، وأطلقت الرصاص صوب شاب، ما أدى إلى إصابته بجروح.