الإثنين إضراب لساعتين بالسلطات المحلية اليهودية تضامنا مع العربية

رئيس مركز الحكم المحلي يعلن أن إضراب السلطات المحلية اليهودية، بين الثامنة والعاشرة من صباح غد، يأتي تضامنا مع إضراب إنذاري للسلطات المحلية العربية احتجاجا على عدم تحويل وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ميزانيات

أعلن رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبيس، اليوم الأحد، أن السلطات المحلية في أنحاء إسرائيل ستضرب عن العمل بين الساعة الثامنة والساعة العاشرة من صباح غد، الإثنين، تضامنا مع السلطات المحلية العربية احتجاجا على عدم تحويل وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ميزانيات للسلطات العربية.

وحذر بيبيس خلال مؤتمر يعقده مركز الحكم المحلي استعدادا لافتتاح السنة الدراسية، مطلع الشهر المقبل، قائلا إنه "إذا وصلنا إلى الأول من أيلول/سبتمبر بالوضع نفسه (رفض تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية)، فسندرس خطواتنا. ونحن نقف إلى جانب تحويل ميزانيات للبلدات خارج وسط إسرائيل والوسط العربي. وعندما تكون رائحة غير جيدة، علينا أن نكون هناك".

وأوضح بيبيس أنه في إطار احتجاجات مركز الحكم المحلي، فإنه لن ينضم إلى دعوى قضائية محتملة ضد إضراب منظمة المعلمين فوق الابتدائيين مطلع العام الدراسية المقبل، "إلا إذا رأينا أن وزارة المالية تجري مفاوضات جدية".

وهدد رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، خلال السنة الدراسية الماضية، أن المنظمة لن تفتح السنة الدراسية المقبلة من دون التوصل إلى اتفاق أجور جديد. وقال إن الاتصالات مع وزارة المالية تجري من دون حدوث تقدم، وأن تهديد الإضراب ساري المفعول في هذه الأثناء.

وبعد تظاهرة رؤساء السلطات المحلية العربية قبالة وزارة المالية في القدس، يوم الأحد الماضي، عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعا استثنائيا في خيمة الاعتصام الاحتجاجي أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس واتخذت عدة قرارات، بينها إعلان الإضراب الاحتجاجي والإنذاري الشامل في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، وذلك يوم غد، الإثنين، وتنظيم مُظاهرة احتجاجية قطرية، في صباح اليوم نفسه، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس.