مونديال السيدات: المنتخب الإسباني يحرز اللقب بفوزه على إنجلترا

انضم المنتخب الإسباني إلى السجل الذهبي لمونديال السيدات، وأصبح خامس منتخب يتوج بلقب البطولة على مدار تاريخها.

توّج المنتخب الإسباني بكأس العالم للسيدات لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على نظيره الإنجليزي 1 - صفر، اليوم الأحد، في سيدني.

وسجلت قائدة منتخب "لا روخا" أولغا كارمونا هدف الفوز في الدقيقة 29، فيما أهدرت زميلتها جنيفير هيرموسو ركلة جزاء صدتها حارسة "اللبؤات الثلاث" ماري إيربس (70).

وأسكت مدرب إسبانيا، خورخي فيلدا، بفوزه في مونديال السيدات الذي أقيم في أستراليا ونيوزيلندا الانتقادات التي طالته، العام الماضي، جراء تمرد 15 لاعبة دولية نددن بأساليبه الصارمة.

وانضم المنتخب الإسباني إلى السجل الذهبي لمونديال السيدات، وأصبح خامس منتخب يتوج بلقب البطولة على مدار تاريخها.

وفشل المنتخب الإنجليزي في إضافة اللقب العالمي إلى لقبه القاري بعد الفوز في منتصف العام الماضي بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2022).