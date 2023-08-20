"القبة الحديدية" تسقط مُسيرة انطلقت من قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، اليوم الأحد، بإطلاق صاروخين من بطارية "القبة الحديدية" المنصوبة في منطقة "غلاف غزة".

واعترض صاروخا "القبة الحديدية" الطائرة المسيرة في منطقة رفح في جنوب قطاع غزة.

وأفاد مواطنون فلسطينيون في المنطقة وسكان إسرائيليون بسماع دوي انفجارات. ولم تصدر أجهزة الأمن الإسرائيلية تعليمات خاصة لسكان "غلاف غزة".

وحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن الطائرة المسيرة لم تخرج من أجواء قطاع غزة، "ولم تشكل تهديدا على سكان غلاف غزة"، كما لم يتم تشغيل صافرات الإنذار في هذه المنطقة.

وأضاف البيان أن منظومات سلاح الجو الإسرائيلي تعقبت الطائرة المسيرة ومسارها منذ إطلاقها في الجو.