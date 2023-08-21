مقتل مستوطنة وإصابة آخر في عملية إطلاق نار قرب الخليل

عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع، تمت من مركبة مسرعة وتمكنت من الانسحاب، الاحتلال أغلق المنطقة واستنفر قواته ونصب الحواجز العسكرية بحثا عن المنفذ. مروحيات عسكرية تشارك في عمليات البحث.

قتلت مستوطنة وأصيب آخر صباح اليوم، الإثنين، في عملية إطلاق نار نفذت قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب.

وأعلنت "نجمة داوود الحمراء" أن طواقمها أقرت وفاة مستوطنة في الأربعينيات من العمر من جراء تعرضها لإطلاق نار في الخليل، فيما أعلنت إصابة آخر بجروح حرجة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، مشيرا إلى أن قواته أغلقت المنطقة ونصبت الحواجز العسكرية واستنفرت المزيد من القوات للبحث عن المنفذ.

‏وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال "تم إطلاق نار من سيارة عابرة على شارع 60 بالقرب من مدينة الخليل باتجاه مركبة إسرائيلية، حيث أصيب مدنيان، وأُعلن فيما بعد عن وفاة أحد الجرحى، وقامت قوات الجيش في ملاحقة المشتبه بهم ونصب الحواجز في المنطقة".

وفرض جيش الاحتلال طوقا أمنيا على منطقة العلمية وأغلق الجزء الجنوبي من مدينة الخليل، كما استدعى مروحيات عسكرية في إطار البحث عن منفذي عملية الخليل التي قتل خلالها مستوطنة وأصيب آخر.

وتلقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المتواجد في قاعدة للجيش الإسرائيلي في "تال هشومير"، معلومات أمنية حول مستجدات عملية إطلاق النار في الخليل، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع، تمت من مركبة مسرعة استهدفت مركبة المستوطنين على شارع 60 بالقرب من مدينة الخليل قبل أن تنسحب من المكان.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مركبة مسرعة أطلقت النار تجاه مركبة للمستوطنين قرب كريات أربع، وأصيب مستوطنين بجراح خطيرة، حيث تم إجلاء المصابين إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

عملية الخليل: جيش الاحتلال يعزز انتشاره في المنطقة؛ إغلاق طرقات ونصب حواجز



للتفاصيل: https://t.co/nNqUsuPnQ0 pic.twitter.com/TsKykv6fOv — موقع عرب 48 (@arab48website) August 21, 2023

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن المنفذين اقتربوا بمركبتهم من المركبة الإسرائيلية التي سافرت على شارع 60، واستهدفوها بإطلاق النار من مسافة قصيرة بواسطة عشرات الرصاصات من سلاح آلي.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن العملية نفذت عندما سافرت مركبة المستوطنين ببطء قبل منعطف في الطريق؛ وأسفرت العملية عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن بجراح شديدة الخطورة.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن طفلة (6 سنوات) كانت تتواجد بمركبة المستوطنين ولم تصب بأذى، حيث تجنب منفذ العملية إطلاق الرصاص على طفلة المستوطنين.

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن مروحيات عسكرية تشارك في عمليات التمشيط التي تجريها قوات الاحتلال في محاولة لتحديد مكان منفذ العملية في الخليل.

وأصدر قائد فرقة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، تعليمات بتعزيز انتشار القوات في محيط الخليل لمنع عمليات إطلاق نار أخرى محتملة.

وأشارت تقارير إسرائيلية، أمس الأحد، إلى أن أجهزة أمن الاحتلال تتلقى حوالي 200 تحذير يوميا بشأن التخطيط لعمليات محتملة بأشكال مختلفة، تستهدف الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.

وقال المراسل العسكري لموقع "واللا"، أمير بوخبوط، إن 3 إسرائيليين قتلوا في 3 أيام جراء العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في أجهزة أمن الاحتلال، قولهم إن "على الإسرائيليين التفكير مرتين قبل الذهاب للتسوق في القرى العربية".