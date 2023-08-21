عملية الخليل: الكابينيت الإسرائيلي ينعقد مطلع الأسبوع المقبل

تشير تقديرات أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي أن عملية الخليل التي نفذت في وقت سابق اليوم، الإثنين، قرب مستوطنة "كريات "أربع" وأسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح حرجة، نفذت بواسطة خلية تتكون من شخصين.

ووفقا للتحقيق الأولي الذي أجراه جيش الاحتلال، فإن الجنود الاحتلال الذين تواجدوا في موقع عسكري قرب المكان الذي نفذت فيه العملية "لم تلاحظ الهجوم، لكنهم سمعوا إطلاق النار وبالتالي ردوا بإطلاق النار".

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى مخاوف لدى الأجهزة الأمنية من أن تؤدي العملية إلى تصاعد العمليات التي تستهدف الاحتلال ومستوطنية جنوبي الضفة وتوسيع نطاق المقاومة المسلحة ليشمل منطقة "غوش عتصيون".

وتخشى أجهزة أمن الاحتلال اتساع دائرة العمليات والمقاومة المسلحة لتطاول مناطق في جنوب الضفة المحتلة ترى أنها "كانت هادئة نسبيًا حتى الآن".