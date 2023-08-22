اعتقال فلسطينيين يشتبه بتنفيذهما عملية الخليل

زعمت الأجهزة الأمنية للاحتلال في بيانها أن المعتقلين اعترفا بتنفيذ العلمية المسلحة قرب الخليل، وبعد اعتقالهما والتحقيق الأولي معهما قاما بتسليم السلاح الذي استخدم في تنفيذ العلمية، حيث تم نقل الشابين إلى جهاز "الشاباك" لاستكمال التحقيق.

اعتقلت الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين من الخليل في الضفة الغربية المحتلة، حيث يشتبه بتنفيذهما عملية إطلاق النار التي نفذت، أمس الإثنين، قرب مستوطنة "كريات أربع"، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح خطيرة.

وجاء في بيان مشترك للمتحدثين باسم الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي "تم القبض على شابين اللذين نفذا، أمس الإثنين، عملية إطلاق نار قرب الخليل، وأسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح خطيرة"

وبحسب البيان المشترك، فإنه "سمح بالنشر عن تنفيذ عملية الاعتقال، وذلك في أعقاب نشاط استخباري وعملياتي مشترك للأجهزة الأمنية، حيث تم، الليلة الماضية، اعتقال فلسطينيين من نفس العائلة وهما من سكان مدينة الخليل للاشتباه في تنفيذهما عملية إطلاق النار التي نفذت صباح أمس الإثنين، بالقرب من الخليل".

وزعمت الأجهزة الأمنية للاحتلال في بيانها أن المعتقلين اعترفا بتنفيذ العلمية المسلحة قرب الخليل، وبعد اعتقالهما والتحقيق الأولي معهما قاما بتسليم السلاح الذي استخدم في تنفيذ العلمية، حيث تم نقل الشابين إلى جهاز "الشاباك" لاستكمال التحقيق.

وصباح أمس الإثنين، قتلت مستوطنة وأصيب آخر في عملية إطلاق نار نفذت قرب مستوطنة "كريات أربع".

وفرض جيش الاحتلال طوقا أمنيا على منطقة العلمية وأغلق الجزء الجنوبي من مدينة الخليل، كما استدعى مروحيات عسكرية في إطار البحث عن منفذي عملية الخليل.

وقرر جيش الاحتلال نشر كتيبة أخرى في منطقة الخليل عقب عملية إطلاق النار قرب كريات أربع.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع المداخل المؤدية الى مدينة الخليل، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم العثور على مركبة منفذ عملية إطلاق النار، محروقة ما بين بيت أولا وحلحول.