هدم منزل في اللد

أقدمت جرافات السلطات الإسرائيلية تحت حماية قوات من الشرطة صباح اليوم، الإثنين، على هدم منزل مأهول في مدينة اللد؛ بحجة البناء دون ترخيص.

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية تحت حماية قوات من الشرطة صباح اليوم، الإثنين، منزلا مأهولا يعود لعائلة أبو لبدة في مدينة اللد؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من الشرطة فرضت طوقا على المكان ومنعت الأهالي من الوصول إلى المنزل قبيل وأثناء تنفيذ الهدم.

وأضافوا أن آليات وجرافات السلطات هدمت المنزل المأهول في حي المحطة، وهو مكون من طابقين، تسكن فيه أسرتان من عائلة أبو لبدة.

وقال صاحب المنزل، طالب أبو لبدة، لـ"عرب 48" إن "البيت مبني من مدة طويلة، وحاولنا كثيرا في المحكمة استصدار تراخيص لازمة، ولكن هناك رغبة ملحة لدى السلطات بأن تهدم منازلنا لترحيل العرب".

وأكد أن "هذا البيت قائم من عشرات الأعوام، ولم توافق السلطة على ترخيصه على الرغم من كل المحاولات في المحاكم. في الفترة الأخيرة تم رفض الاستئناف الذي قدمناه، إضافة إلى أن هذا الهدم لم يكن الأول".