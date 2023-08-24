بينها إيران والسعودية ومصر: انضمام ستّ دول جديدة إلى مجموعة "بريكس"

قال رامابوزا أمام القمة: "لقد قررنا دعوة جمهورية الأرجنتين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة بريكس".

انضمّت ست دول جديدة إلى مجموعة "بريكس"، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بحسب ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل بامابوزا، اليوم الخميس، خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.

وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2024، بمجموعة الدول الناشئة، الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

وقال رامابوزا أمام القمة: "لقد قررنا دعوة جمهورية الأرجنتين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة بريكس".

قادة دول مجموعة "بريكس" (Getty Images)

وأضاف أن العضوية "ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2024".

وهيمنت الدعوات الرامية إلى توسيع مجموعة "بريكس" على جدول أعمال قمتها التي استمرّت ثلاثة أيام، وكشفت عن الانقسامات بين الكتلة بشأن وتيرة ومعايير قبول أعضاء جدد.

لكن رامابوزا قال إن المجموعة التي تتخذ قراراتها بالإجماع، اتفقت على "المبادئ التوجيهية لعملية توسيع بريكس ومعاييرها وإجراءاتها".

وتقدم ما يقرب من عشرين دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة، التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة.

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ويشارك نحو 50 رئيس دولة وحكومة آخرين في القمة التي تختتم اليوم الخميس.

طهران تعتبر انضمامها للمجموعة "نجاحا إستراتيجيًّا لسياستها الخارجيّة"

ورحّب مسؤول إيراني كبير، اليوم الخميس، بانضمام إيران إلى مجموعة "بريكس" للدول الناشئة، ووصفه بأنه "نجاح إستراتيجي" لسياستها الخارجية.

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وكتب المستشار السياسي للرئيس إبراهيم رئيسي، محمد جمشيدي، عبر منصة "إكس"، أن "العضوية الدائمة في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية هي حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية".

الإمارات تشيد بقبول عضويتها

وأشاد رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، بموافقة قادة دول "بريكس" على ضم بلاده إلى المجموعة، معربا عن تطلعه إلى العمل المشترك معها من أجل رخاء العالم.

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وأضاف بن زايد: "نقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم الإمارات إلى هذه المجموعة المهمة... نتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".