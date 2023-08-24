مسؤولون أميركيون: طائرة بريغوجين أسقطت بواسطة صاروخ أرض - جو مصدره روسيا

قالت السلطات الروسية، إن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت أمس، الأربعاء، بالقرب من موسكو، ولم ينج منها أحد، بعد شهرين من تنفيذه تمردا لم يكتمل ضد كبار ضباط الجيش.

وأدى تمرد مجموعة فاغنر يومي 23 و24 حزيران/ يونيو الماضي، إلى إلقاء ظلال من الشك حول مصير شبكتها الواسعة التي تمارس أنشطة متنوعة من العمليات العسكرية والتجارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ونفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، وجود علاقة لبلاده بمقتل قائد مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، بريغوجين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في العاصمة كييف، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "لا علاقة لأوكرانيا بالحادثة" التي وقعت أمس الأربعاء، وأردف: "أعتقد أن الجميع يدرك من المتورّط بها".

ومساء الأربعاء، قالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية إن طائرة من طراز إمبراير-135 تحطمت بمنطقة تفير شمال غرب البلاد أثناء سفرها من موسكو إلى سان بطرسبرغ، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب العشرة الذين كانوا على متنها.

ولاحقا نشرت الوكالة قائمة بأسماء من كانوا على متن الطائرة، بينهم بريغوجين، والمؤسس المشارك لفاغنر، ديمتري أوتكين، وغيرهم من عناصر المجموعة.

وفتحت الوكالة تحقيقًا بالحادثة، فيما قالت لجنة التحقيق الروسية في بيان على تيليغرام إنها فتحت قضية جنائية على أساس "انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي".

وتصدّر بريغوجين عناوين الأخبار في حزيران/ يونيو عندما نفذ تمرّدًا مسلحًا ضد القيادة الروسية قبل أن ينسحب سريعا بموجب وساطة من رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو.

وشاركت فاغنر بقيادة بريغوجين بمعارك ضارية في الشرق الأوكراني، في إطار الهجوم العسكري الواسع الذي تشنه روسيا على أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022.