كوهين يلتقي وزيرة خارجية ليبيا: "نسعى إلى توسيع السلام والتطبيع مع إسرائيل"

كوهين "نسعى مقابل قائمة من الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع".

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بنظيرته وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي؛ وذلك ما أكدته الخارجية الإسرائيلية في بيان لها مساء الأحد.

وتناول وزيرا الخارجية الإسرائيلي والليبية "العلاقات التاريخية بين البلدين وتراث اليهود الليبيين"، كما ناقشا إمكانية التعاون بين البلدين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة والمياه وغيرها.

وورد في بيان الخارجية الإسرائيلية أن "هذا اللقاء الأول من نوعه بين وزيري خارجية البلدين، وهو يهدف إلى بحث إمكانية التعاون والتواصل المشترك بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن "اللقاء التاريخي مع وزيرة الخارجية الليبية، هو خطوة أولى نحو التواصل بين إسرائيل وليبيا".

واعتبر أن "حجم ليبيا وموقعها الإستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل".

وأشار إلى أنه تحدث مع المنقوش حول "الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن توفرها العلاقات للبلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين والذي يشمل ترميم الكنس والمقابر اليهودية".

وأضاف كوهين "أننا نسعى مقابل قائمة من الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع".