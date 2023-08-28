هدم في الرملة

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عددا من الغرف المنتنقلة (الكرفانات) في حي الجواريش بمدينة الرملة.

وأفاد شهود عيان بأن الشرطة حضرت بقوات معززة وفرضت طوقا على المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب خلال تنفيذ الهدم.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم منازل في البلدات العربية، إذ استيقظ أهالي قرية صرفند العمار المجاورة للد والرملة، فجر الثلاثاء الماضي ، على أكثر من 200 شرطي يحاصرون قريتهم الصامدة في مكانها بهدف هدم منازل القرية المقامة قبل عام 1948. ولحظة اقتحام القرية، قامت القوات الإسرائيلية باعتقال حوالي 40 شابا واحتجاز كبار السن والنساء والأطفال في مكان ما، ونفذت آليات الهدم الإسرائيلية عملياتها التي استهدفت 20 منزلا في صرفند العمار، بحجة البناء غير المرخص، على الرغم من أن أهالي القرية يملكون وثائق ملكية للأراضي التي يعيشون عليها منذ سنوات.