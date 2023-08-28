"سانا": عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب ويخرجه عن الخدمة

مصدر في قوات النظام السوري يقول إن الغارة الإسرائيلية، من جهة البحر، نُفذت عن الساعة الرابعة والنصف فجرا، ومصدر أمن سوري يقول إن صواريخ اعتراضية اعترضت عددا من الصواريخ الإسرائيلية

قال مصدر في قوات النظام السوري اليوم، الإثنين، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدوانا، عند الساعة الرابعة والنصف فجرا، واستهدف مطار حلب الدولي.

وأضاف المصدر أن العوان الإسرائيلي نفذ من جهة البحر المتوسط، غربي اللاذقية، وألحق أضرارا بمدرج المطار وإلى إخراجه من الخدمة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر أمني سوري قوله إن "الصواريخ الاعتراضية لدفاعنا الجوي، تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".

وفي 7 آب/أغسطس الحالي، قُتل 6 أشخاص بينهم 4 جنود من جيش النظام السوري، وأصيب 7 آخرون في هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق يتواجد ضمنها مستودعات ومواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط منطقة مطار دمشق الدولي، ومنطقة مطار الديماس، ومحيط الكسوة غربي العاصمة دمشق.

كما تسبب القصف بتدمير مستودعات للسلاح والذخائر في المواقع المستهدفة.