إصابة خطيرة لعامل في اللد

أسفر حادث عمل في ورشة بناء بشارع (هأفرسيك) في مدينة اللد، اليوم، عن إصابة خطيرة لعامل، جرى نقله للمستشفى بعد أن قدّم طاقم طبي العلاجات الأولية له في المكان.

أصيب عامل، في الستينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بشارع (هأفرسيك) بمدينة اللد.

وقدّم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب في المكان، وهو يعاني من إصابة خطيرة بالرأس، وجرى نقله إلى مستشفى (شمير - أساف هروفيه).

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

55 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة، وفقا لجمعية " عنوان العامل" أن 55 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب 555 عاملا غالبيتهم في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.