مصر: وفاة المعتقل السياسيّ صهيب سعد نجل البرلمانيّ السابق سعد عمارة في سجن الوادي الجديد

توفي المعتقل السياسيّ صهيب سعد، نجل البرلماني السابق، سعد عمارة، في سجن الوادي الجديد في مصر، بحسب ما كشفت مصادر، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "العربي الجديد"، عبر موقعها الإلكترونيّ: "وفاة المعتقل السياسي المصري صهيب سعد نجل البرلماني السابق سعد عمارة داخل محبسه بسجن الوادي الجديد".

وأفادت تقارير صحافية بأن عمارة، توفي بعد قضائه مدة الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، مشيرة إلى أنه "كان في مرحلة الاستعداد للخروج من السجن، بعد انتهاء مدة الحكم عليه".

ولفتت إلى أنه قد توفي "في ظروف غامضة داخل محبسه بسجن الوادي الجديد". كما أكدت أنه تمّ دفته صباح اليوم، الأربعاء.

تفاصيل أوفى تباعا....