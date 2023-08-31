مقتل امرأة بجريمة إطلاق نار في حيفا

أسفرت جريمة إطلاق نار داخل شقة سكنية في مدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الخميس، عن مقتل امرأة في الأربعينيات من العمر.

من مكان الجريمة بحيفا ، اليوم

قُتلت امرأة (40 عاما) في جريمة إطلاق نار داخل شقة سكنية في مدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفادت مصادر محلية أن القتيلة تدعى تاليا خطيب.

وبحسب المعلومات المتوفرة، ارتُكبت جريمة إطلاق النار داخل إحدى الشقق السكنية في شارع (أرلوزوروف) في مدينة حيفا.

وأصدرت الشرطة بيانا جاء فيه أن خلفية الجريمة، على ما يبدو، جنائية.

وقالت الشرطة إنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وأوقفت للتحقيق شخصا تواجد داخل الشقة، فيما لاذ القاتل المسلح بالفرار من مكان الجريمة، وتقوم الشرطة بالبحث عنه.

154 قتيلا عربيا منذ مطلع العام بينهم 25 خلال آب

ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 154 قتيلا، بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغ عدد القتلى العرب في الجرائم المختلفة خلال شهر آب/ أغسطس الجاري 25 قتيلة وقتيلة.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.