اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية: روسيا تشترط وتركيا تقدم "اقتراحات جديدة"

اشترطت روسيا رفع القيود عن صادراتها مقابل إعادة إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية؛ فيما قدمت تركيا "اقتراحات جديدة" بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين أن روسيا مستعدة لإحياء اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود في حال جرى رفع القيود عن صادراتها.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، في سوتشي بجنوب روسيا "سنقوم بذلك ما أن يتم التطبيق الكامل لكل الاتفاقات الواردة فيه بشأن رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية الروسية".

وأضاف أن روسيا تعرضت "لخداع شركائنا الغربيين"، مؤكدا استعدادهم "لبذل الجهود لمواصلة اتفاقية ممر الحبوب في حال الإيفاء بالوعود في غضون أيام".

وتابع "نريد إحياء اتفاقية ممر الحبوب وسنفعل ذلك بشرط واحد هو السماح بتصدير منتجاتنا الزراعية عبر البحر (الأسود) دون عوائق".

وفي سياق آخر، قال بوتين حول تأسيس مركز للغاز الطبيعي في تركيا، إن شركة غاز بروم قدمت خارطة الطريق لشركة بوتاش التركية، والآن حان دور تأسيس مجموعة عمل مشتركة، بحسب تعبيره.

وشدد على أن روسيا "ستكون دوما الشريك الأكبر والأكثر مسؤولية بجانب تركيا فيما يخص الغاز الطبيعي".

وأكد بوتين "فشل" الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الأوكراني بداية حزيران/ يونيو، وأتاح له استعادة السيطرة على بعض البلدات.

وقال "هذا ليس خطأ. إنه فشل. في أي حال، ذلك هو الوضع اليوم بالضبط"، مضيفا "سنرى ما سيحصل لاحقا، لكنني آمل أن يبقى الأمر على هذا النحو".

ومن جانبه، أعلن إردوغان أن بلاده أعدت اقتراحات جديدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة تهدف إلى إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وذكر إردوغان في المؤتمر الصحافي "لقد أعددنا رزمة اقتراحات جديدة بالتشاور مع الأمم المتحدة. أعتقد أنه يمكن تحقيق نتائج. أعتقد أنه سيتم التوصل قريبا إلى حل ينسجم مع تطلعات تركيا".

وأشار إلى أن المقترحات البديلة المطروحة لمبادرة الحبوب لم تقدم نموذجًا مستدامًا وآمنًا، مبينًا أن تركيا أعدت مع الأمم المتحدة حزمة مقترحات جديدة من شأنها إحراز تقدم كبير في ما يخص مبادرة الحبوب، وأعرب عن قناعته بإمكانية الحصول على نتائج منها.

وأكد إردوغان ضرورة قيام أوكرانيا بتخفيف حدة نهجها ليصبح بالإمكان اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا بشأن المبادرة.

وذكر أن تركيا استضافت مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا وأنها مستعدة مجددًا للقيام بما يقع على عاتقها.

وأضاف "بوتين قال إنهم قاموا بالإجراءات اللوجستية من أجل إرسال مليون طن من الحبوب للبلدان الفقيرة، وتركيا مستعدة للقيام بما يقع على عاتقها في هذا الصدد".

وأعرب عن أمله في أن تقف تركيا وروسيا وقطر إلى جانب الدول الإفريقية عبر اتخاذ خطوات لإرسال الحبوب إليها على شكل دقيق.

وأكد أن تركيا عازمة على مواصلة مساعيها من أجل إحلال السلام الدائم والاستقرار والازدهار في المنطقة.