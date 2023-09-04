مصرع عامل بصعقة كهربائية خلال عمله بمصنع في كريات غات

لقي عامل (30 عاما) من الضفة الغربية مصرعه، اليوم الإثنين، إثر إصابته بصعقة كهربائية أثناء عمله في مصنع ببلدة كريات غات، جنوبي البلاد.

واستُدعيت الطواقم الطبيةمن مركز "إيحود هتسلا" إلى مكان الحادث وأجرت عمليات إنعاش للعامل، لكن باءت كافة المحاولات بالفشل وأقرت وفاة العامل في المكان.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وصباح اليوم، لقي عامل (46 عاما) من قطاع غزة مصرعه، إثر سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بحي وادي حصين في مدينة عرابة البطوف بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

57 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة، وفقا لجمعية " عنوان العامل" أن 57 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب 555 عاملا غالبيتهم في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.