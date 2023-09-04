نابلس: مصرع عاملين إثر انهيار تربة خلال أعمال بأحد الشوارع

أسفر حادث عمل في نابلس عن مصرع عاملين وإنقاذ آخر إثر انهيار تربة أثناء عملهم في تطوير أحد الشوارع بالمدينة.

من مكان الحادث

لقي عاملان مصرعيهما فيما جرى تخليص آخر إثر انهيار تربة أثناء عملهم في أعمال تطوير أحد الشوارع بمنطقة الجنيد بمدينة نابلس مساء الإثنين.

وأفيد بأن العاملين اللذين لقيا مصرعيهما هما سعيد هاني كوني (36 عاما) وأحمد غسان هندومة (32 عاما).

وجاء في التفاصيل، أن عمالا يتبعون لقسم المياه والصرف الصحي في بلدية نابلس، كانوا يعملون بمنطقة الجنيد غربي نابلس، انهارت عليهم أتربة وصخور ما أدى إلى انزلاقهم تحت الأنقاض.

واستدعيت طواقم من الإنقاذ والإسعاف التابعة للدفاع المدني والبلدية والهلال الأحمر إلى المكان، وشرعت بأعمال بحث وتخليص العمال.

وأعلن وزير الحكم المحلي عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، من أجل الوقوف على تفاصيل حادث الانهيار في نابلس ومحاسبة المتسببين والمقصرين، فيما أعلن رئيس البلدية عن عقد المجلس البلدية جلسة طارئة.