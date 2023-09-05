قتيل من إكسال ومصابان بجريمة إطلاق نار قرب الناصرة

مع جريمة القتل التي نفذت قرب الناصرة صباح اليوم الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 159 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

قُتل الشاب يوسف حسين شلبي، في الثلاثينيات من العمر، من قرية إكسال، وأُصيب شخصان آخران، بجروح وصفت بأنها بين الخطيرة والمتوسطةفي جريمة إطلاق نار ارتكبت بالقرب من مدينة الناصرة صباح اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المصاب بجروح خطيرة رجل يبلغ من العمر 53 عاما، من سكان الناصرة.

وذكرت مصادر طبية في البداية أنه أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة، في جريمة إطلاق نار استهدفت مركبة عندما كانت تسير على شارع الأنفاق بين إكسال والناصرة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن مصابين على شارع 60 قرب الناصرة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم العلاجات الميدانية للمصابين، ونقلهم على وجه السرعة وهم بحالة خطيرة جدا ومتوسطة إلى المستشفى للعلاج، حيث أعلن لاحقا عن وفاة أحد المصابين.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، وقامت بإغلاق شارع الأنفاق بمساره المؤدي إلى الناصرة، لحين انتهاء التحقيق الميداني في جريمة القتل.

ومع جريمة القتل التي نفذت قرب الناصرة، صباح اليوم، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 159 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتحوّلت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.