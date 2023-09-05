الأغوار: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الحي في منطقة الأغوار؛ لم تعرف طبيعة إصابته بعد، وسط تقارير إسرائيلية عن استشهاده. الاحتلال يؤكد إصابة أحد عناصره خلال "تبادل لإطلاق النار".

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، "تحييد" فلسطيني في منطقة الأغوار، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار على شارع رقم 90، قرب قرية الزبيدات الواقعة في محافظة أريحا في الضفة الغربية، استهدفت دورية تابعة لقوات "حرس الحدود" الشرطية، وأسفرت عن إصابة أحد عناصرها.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أنه "تمّ تحييد المشتبه به" دون تحديد طبيعة إصابته وحالته الصحية، فيما أكد الاحتلال، إصابة أحد عناصره، وقال إنه نقل لتلقي العلاج في مستشفى "هعيمك" في العفولة وهو بحالة طفيفة.

وذكرت تقارير إسرائيلية أنه تم "تصفية" المنفذ الفلسطيني، في حين أشارت إلى أن حالة الشرطي في "حرس الحدود" تتراوح بين متوسطة وطفيفة.

وزعم جيش الاحتلال أنه "تلقى بلاغا عن إطلاق نار قرب مفرق ‘أرغمان‘ في الأغوار"، في حين أفادت تقارير إسرائيلية بإصابة عنصر في "حرس الحدود" بعيار ناري في يده خلال تبادل لإطلاق النار مع المصاب الفلسطيني.

وفي بيان صدر عن شرطة الاحتلال، جاء أن "مقاتلي ‘حرس الحدود‘ صادفوا مخبرا في الأغوار أثناء عمليات تمشيط. أطلق المخرب النار على المقاتلين الذين ردوا عليه بإطلاق النار وقاموا بتحييده".

ولاحقا، قال جيش الاحتلال، في بيان ثان، إن قواته كانت تجري عمليات تمشيط في منطقة مفرق "أرغمان" بمشاركة قوات "حرس الحدود"، في أعقاب حادث إطلاق نار جنائي وقع في وقت سابق من اليوم.

وأضاف أن عناصر "حرس الحدود"، "واجهوا مخبربا أطلق النار عليهم، فقام المقاتلون بالاشتباك مع المخرب وجرى تحييده"، وأكد إصابة عنصر من قوات "حرس الحدود" "نتيجة لإطلاق النار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".

وقال الاحتلال إن "قواته تقوم بتفتيش المنطقة بحثا عن مشتبه بهم آخرين".

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن "عملية فدائية جديدة ينفذها الشباب الثائر في الضفة الغربية، وهذه المرة في الأغوار المحتلة، ردًا على جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وخاصة جريمته ضد النساء في الخليل".

وأضاف "شعبنا ومقاومته الباسلة ستواصل ضرباتها ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه، وتدفيعه ثمن جرائمه التي لا تتوقف".

وبحسب الرواية التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، فإن شابا فلسطينيا استهدف معطم "تسيبورا" الواقع في مفرق "أرغمان" في الأغوار الشمالية المحتلة، بإطلاق نار في وقت سابق، في حادث وصفته سلطات الاحتلال بأنه "جنائي".

وقالت إن شخصا حاول تنفيذ عملية سطو مسلحة وأطلق ثلاثة أعيرة نارية في الهواء، قبل أن يحاول إطلاق النار على صاحب المطعم إلا أن عطلا في سلاحه منعه من ذلك، ليلوذ بالفرار.

وادعت "كان 11" أن المصاب الفلسطيني في الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، هو الشاب ذاته الذي حاول تنفيذ عملية السطو المسلح في وقت سابق، وهرب باتجاه بلدة الزبيدات.