السعودية تمدد خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام

يقول محللون إن المملكة تحتاج إلى أن يتم تسعير النفط بنحو 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.

أعلنت السعودية الثلاثاء تمديد خفض إنتاجها النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام، في سعيها لدعم الأسعار التي تشهد تراجعًا.

وأعلنت وزارة الطاقة في بيان أنّ "المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز/يوليو... لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2023".

وأشارت إلى أن إنتاج المملكة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام "سيكون ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا".

وأشارت إلى أن إنتاج المملكة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام "سيكون ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا". وهو أقل بكثير من قدرتها اليومية البالغة نحو 12 مليون برميل.

وأعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام، هذه الخطوة لأول مرة في أعقاب اجتماع في حزيران/يونيو الفائت لتكتل أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وعشرة من حليفاتها بما فيها روسيا، ودخل حيز النفاذ في تموز/يوليو.

وفي مطلع آب/أغسطس، أعلن تمديد الخفض لشهر آخر ليشمل شهر أيلول/سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض".

لكنّ اخر إعلان الثلاثاء لتمديد الخفض خلال تشرين الأول/أكتوبر أبقى على الخفض عند نفس المستوى.

وذكرت الوزارة في بيانها أنّه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج".

وجاء القرار السعودي في أعقاب القرار الصادر في نيسان/أبريل من قبل العديد من أعضاء تحالف "أوبك بلاس" الذي يضم روسيا بخفض الإنتاج طواعية بأكثر من مليون برميل يوميا، وهي خطوة مفاجئة دعمت الأسعار لفترة وجيزة لكنها فشلت في تحقيق انتعاش دائم.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قرر تكتل "أوبك+" خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا.

وارتفعت أسعار الذهب الأسود في تموز/يوليو، في أول شهر دخل الخفض السعودي حيز النفاذ وتجاوزت 80 دولار للبرميل.

ويقول محللون إن المملكة تحتاج إلى أن يتم تسعير النفط بنحو 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.

إلى ذلك، أبقت روسيا خفض صادراتها النفطية بمعدل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023، وفق ما أعلن الثلاثاء نائب رئيس الوزراء الروسي، وذلك في موازاة إعلان السعودية.

وقال ألكسندر نوفاك على حساب تلغرام للحكومة الروسية إن "روسيا ستمدد الخفض الطوعي... لشحنات النفط للأسواق العالمية بمعدل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023".