نتنياهو يدعو غانتس لمباحثات "دون شروط مسبقة"

غانتس يرفض عرض نتنياهو لعقد محادثات دون شروط مسبقة حول "إصلاح" القضاء الإسرائيلي، وقال إن إسرائيل تحكمها حكومة أقلية متطرفة، لا تعكس أغلبية الجمهور، وهي غير مؤهلة للحكم وقيادة الدولة.

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى محادثات "دون شروط مسبقة"، للتوصل إلى تسوية حول "إصلاح" جهاز القضاء الإسرائيلي، وذلك في مقطع مصور بثه على حساباته الرسمية، مساء اليوم، الثلاثاء.

من جانبه، رفض غانتس عرض نتنياهو، وذلك في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، شدد خلاله على أن "إسرائيل تحكم بواسطة حكومة أقلية متطرفة غير مؤهلة"، معتبرا أن عرض نتنياهو هو محاولة لخداع الرأي العام بأنه يسعى للتوصل إلى تفاهمات، وذلك على خلفية خطة التسوية التي طرحها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

وفي بيانه المصور، قال نتنياهو إنه "أريد التوجه بالحديث لبيني غانتس، لدينا العديد من الاختلافات، ولكن لدينا أيضًا الكثير من القواسم المشتركة، كلانا يحمل اسم بنيامين، وكلانا قاتل في ساحة المعركة ضد عدو مشترك".

وأضاف نتنياهو "غالبية الشعب تتوقع منا أن نفعل شيئًا من أجل هدف مشترك، يتريد منا أن نتوصل إلى تفاهمات، ولكن من أجل التوصل إلى ذلك، علينا أن نفعل شيئًا واحدًا بسيطًا، أن نضع جانبًا جميع الشروط المسبقة، وجميع العقبات".

وتابع "علينا أن ندخل إلى حجرة ونتحاور، ولهذا السبب أدعو فريقكم للجلوس مع فريقنا صباح الغد ونفعل ما يتوقعه غالبية الشعب الإسرائيلي؛ أن نجلس ونتوصل إلى اتفاقات".

ولم يتطرق نتنياهو مباشرة إلى خطة التسوية التي يطرحها هرتسوغ، فيما أشارت التقارير إلى أن نتنياهو صوّر بيانه في خضم مشاورات حول خطة التسوية التي تشمل تجميد تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية الرامية لإضعاف جهاز القضاء، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني.

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