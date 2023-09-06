قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن "الانهيار المناخي قد بدأ" في بيان أصدره تعليقا على إعلان مرصد كوبرنيكوس أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي كان الأكثر حرا على الإطلاق.

صدر تقرير عن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، مفاده أن الأشهر الثلاثة الأخيرة الأكثر حرا على الإطلاق في العالم.

وسجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى لها حتى الآن على ما أفاد مرصد كوبرنيكوس الذي رجح أن يكون العام 2023 أكثر السنوات حرا على الإطلاق.

وقالت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي لوكالة فرانس برس "نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن "الانهيار المناخي قد بدأ" في بيان أصدره تعليقا على إعلان مرصد كوبرنيكوس أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي كان الأكثر حرا على الإطلاق.

وأكد غوتيريش "يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري" مضيفا "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".