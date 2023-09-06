تأجيل زيارة رئيس مجلس المستشارين المغربي إلى إسرائيل... بسبب وعكة صحية

الزيارة التي تترقبها إسرائيل لرئيس مجلس المستشارين (البرلمان) المغربي، النعم ميارة، تتأجل بسبب "وعكة صحية" ألمت بالأخير؛ بحسب ما جاء في بيان رسمي صدر عن السلطات المغربية.

أعلنت السلطات المغربية، في بيان صدر مساء اليوم، الأربعاء، تأجيل زيارة رئيس مجلس المستشارين (البرلمان) المغربي، النعم ميارة، التي كانت مقررة يوم الخميس إلى إسرائيلي، بسبب إصابته بـ"وعكة صحية".

ويوم الأحد الماضي، أعلن رئيس الكنيست، أمير أوحانا أن النعم ميارة سيزور الكنيست يوم الخميس المقبل، وذلك في أعقاب اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وتولي إسرائيل أهمية كبيرة لزيارة ميارة، كونها الزيارة الأولى لمسؤول مغربي رفيع المستوى إلى إسرائيل. وكان أوحانا قد وجه خلال زيارته للمغرب، قبل ثلاثة أشهر، دعوة إلى ميارة لزيارة الكنيست.

وكان من المقرر أن يستقبل ميارة في الكنيست بمراسم احتفالية بمشاركة حرس الكنيست، واعتبر أوحنا أن الزيارة المقررة لميارة "غير مسبوقة، وتدل على العهد الجديد الحاصل في العلاقات الإسرائيلية – المغربية".

ويعتزم أوحانا أن يعقد بعد مراسم استقبال ميارة والوفد المرافق له، جلسة عمل في مكتبه، ويتوقع أن يلي ذلك تصريحات لوسائل الإعلام.