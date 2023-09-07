إصابة حرجة بإطلاق نار في حيفا وأخرى خطيرة طعنا في عسفيا

جريمة إطلاق نار في حيفا تسفر عن إصابة شاب بجراح حرجة، في حين أسفرت جريمة طعن في بلدة عسفيا عن إصابة شاب آخر بجروح وصفته بأنها خطيرة؛ خلفية الجريمة لم تتضح بعد.

أصيب شاب (30 عاما) بجراح خرجة في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الخميس، في مدينة حيفا، في حين أصيب آخر (28 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة، في جريمة طعن ارتكبت في وقت سابق، في بلدة عسفيا.

وأفاد مستشفى "رمبام" في حيفا، في بيان مقتضب، بأنه استقبل شابا إثر وهو بحالة حرجة، من جراء تعرضه لإطلاق نار.

ولفت إلى أن الشاب يخضع للعلاج في "مركز الصدمات".

وفي عسفيا، أفادت الطواقم الطبية بأنها قدمت العلاج الأولي للمصاب ونقلته وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "كرمل" في حيفا.

ولم تعرف خلفية الجريمة بعد.

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 163 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

ومنذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري قتل 8 أشخاص في جرائم إطلاق نار مختلفة في المجتمع العربي، علما بأن أمس، الأربعاء شهد مقتل أربعة أشخاص في ثلال جرائم مختلفة ارتكبت في الرملة والفريديس وأبو سنان.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.