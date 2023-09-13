مصرع شخص بحادث طرق على شارع 6

تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع 6 بالجنوب، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية لشخص وصفت جروحه بالخطيرة جدا، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

لقي شخص في الأربعينيات من العمر مصرعه وبلغ عن إصابات أخرى وصفت بالطفيفة، وذلك جراء حادث طرق وقع صباح اليوم الأربعاء، على شارع 6 بمساره في الجنوب عند تقاطع "كريات جات".

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع 6 بالجنوب، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية لشخص وصفت جروحه بالخطيرة جدا، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ويستدل من المعلومات الأولية أن الحديث يدور عن تصادم بين 4 شاحنات على شارع 6 بالجنوب، حيث رجحت التحقيقات أن يكون الحادث نجم عن تزحلق بعض الشاحنات بسبب هطول الأمطار ما أدى إلى التصادم.

وشهدت منطقة الحادث اختناقات مرورية، حيث قامت الشرطة بإغلاق شارع 6 بالجنوب عند تقاطع "كريات جات"، وطالبت الشرطة من جمهور السائق عدم السفر باتجاه المنطقة والبحث عن طرق بديلة، وأبقت على الشارع مغلقا لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق.