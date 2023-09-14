الاحتلال يعلن فرض الإغلاق على الضفة وغزة خلال رأس السنة العبرية

تقرر الإغلاق، بناء توجيهات المستوى السياسي، وسيتم فرض طوق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بدءا من ظهر الجمعة وحتى ليلة الأحد-الإثنين المقبل، وسيرفع الإغلاق بناء على "تقييم الوضع الأمني" كذلك.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة والمعابر مع قطاع غزة المحاصر، "خلال أيام عيد رأس السنة العبرية"، بدءا من منتصف يوم غد، الجمعة، حتى ليل الأحد - الإثنين المقبل.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القرار يأتي "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي"، وقال إن الإغلاق "يبدأ من منتصف يوم الجمعة 15/09/23 وسيتم رفعه في يوم الأحد الساعة 23:59".

وأشار إلى أن رفع الإغلاق سيكون مرتبطا بـ"تقييم الوضع الأمني"، وأضاف أنه "سيتخذ لاحقًا قرار بشأن إمكانية فرض إغلاق خلال الأعياد اليهودية المقبلة بناء على تقييم الوضع الأمني" كذلك.

وقال إنه "خلال ساعات الإغلاق سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية، بناء على موافقة منسق أعمال الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق (المحتلة)".

وعندما يشمل الإغلاق قطاع غزة، تغلق سلطات الاحتلال معبري "كرم أبو سالم" التجاري، وبيت حانون ("إيرز") الخاص بحركة الأفراد، شمالي القطاع المحاصَر.

أما في الضفة الغربية، فيتم تجميد مفعول التصاريح التي يحملها العمال الفلسطينيون للعمل في مناطق الـ 48، بالإضافة إلى إغلاق بعض الحواجز وعدد من الشوارع التي تمر بالمستوطنات.

ويفرض جيش الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة، في "يوم الغفران"، ابتداء من منتصف ليلة السبت - الأحد الموافق 24 من أيلول/ سبتمبر الجاري، حتى ليلة 25 من الشهر ذاته.

كما يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة "عيد العرش" لمدة ثمانية أيام كاملة تبدأ ليلة الخميس - الجمعة 29 أيلول/ سبتمبر الجاري، وحتى ليل السبت - الأحد، 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.