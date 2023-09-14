وفد من الحوثيين اليمنيين يزور السعوديّة لإجراء محادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار

نقلت "رويترز" عن مصدرين لم تسمّهما، قالت إنهما على صلة بالمحادثات، أن "مبعوثين من الحوثيين وسلطنة عمان سيصلون إلى السعودية، اليوم الخميس، لمحاولة التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار مع المسؤولين هناك، لإنهاء الحرب في اليمن".

يتوجّه وفد من الحوثيين اليمنيين إلى السعودية، اليوم الخميس، لمحاولة التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار مع المسؤولين هناك، لإنهاء الحرب في اليمن، بحسب ما أوردت وكالتا "فرانس برس" و"رويترز" للأنباء، نقلا عن مصادر دبلوماسية وسياسية.

وتأتي هذه الزيارة العلنية الأولى لوفد من الحوثيين إلى السعودية، منذ أن أطلقت الرياض حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم الجماعة المتحالفة مع إيران في البلد الفقير في عام 2015، بعد نحو خمسة أشهر على زيارة وفد سعودي إلى صنعاء.

واليمن غارق في نزاع مسلح على السلطة بين الحوثيين والحكومة منذ منتصف العام 2014، تسبّب بمقتل وإصابة مئات الآلاف، وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب تقديرات الامم المتحدة.

وقال مسؤول في الحكومة اليمنية مطّلع على فحوى المحادثات بين السعودية والحوثيين، إن "هناك تحضيرات لتحرك وفد حوثي إلى الرياض خلال 72 ساعة القادمة"، بحسب ما نقلت عنه "فرانس برس".

وأضاف أنّ الغاية من الزيارة "عقد جولة مفاوضات مع السعودية والتوصل لاتفاق نهائي بشأن تفاصيل الملفين الانساني والاقتصادي".

وتابع أنّ المحادثات تتركّز على مسألة تسديد رواتب موظفي حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا عن طريق السلطة، وهي نقطة شائكة، وتدشين وجهات جديدة من مطار صنعاء الذي ظل مغلقا لسنوات، قبل أن يسمح التحالف العام الماضي بفتح أجوائه للطائرات إلى الأردن ومصر.

وأكّد دبلوماسي غربي في اليمن زيارة الوفد الحوثي إلى السعودية، قائلا انّها قد تتم "اليوم" الخميس، أو خلال اليومين القادمين.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين لم تسمّهما، قالت إنهما على صلة بالمحادثات، أن "مبعوثين من الحوثيين وسلطنة عمان سيصلون إلى السعودية، اليوم الخميس، لمحاولة التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار مع المسؤولين هناك، لإنهاء الحرب في اليمن".

وأضاف المصدران أن "المسؤولين الحوثيين سيسافرون إلى الرياض مع الوسطاء العمانيين الذين وصلوا إلى صنعاء، اليوم‭ ‬قبل التوجه إلى المملكة".

من جهته، كتب عضو المكتب السياسي، على القحوم، أعلى سلطة سياسية لدى الحوثيين، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن الوفد الحوثي سيغادر صنعاء "على متن طائرة عمانية إلى المملكة العربية السعودية، لاستكمال اللقاءات السابقة التي تمت في مسقط لأكثر من مرة مع الوفد السعودي".

وأضاف أن "التفاؤل قائم ولا يزال في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في اليمن".

وتلعب عمان دور الوسيط في النزاع في اليمن. وأفاد مسؤولون في الحكومة اليمنية بأن وفدا عمانيا سيصل إلى صنعاء في وقت لاحق اليوم الخميس، وذلك بعد أيام على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سلطنة عُمان، حيث يقيم مسؤولون حوثيون بينهم المتحدث الرسمي باسمهم محمد عبد السلام.

وكانت زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء في نيسان/ أبريل، والتقارب الأخير بين الرياض وطهران، قد أنعشا الآمال بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع الدامي في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وقال رئيس مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، ماجد المذحجي إن زيارة الوفد الحوثي للسعودية "أشبه بنقل العلاقة بين الحوثيين والسعودية من الغرف الخلفية إلى صالة المنزل، أي شرعنة هذه العلاقة ومنحها دفعا إضافيا".

وتابع: "على الصعيد السياسي، هي خطوة متقدمة لإنهاء الدور المباشر للسعودية في اليمن وإقرار الحوثيين بدورها كوسيط" إلى جانب كونها أحد أطراف النزاع.