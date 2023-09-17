مصرع طفل (3 أعوام) من كفر ياسيف إثر إصابته بالرأس

لقي طفل من كفر ياسيف، يبلغ من العمر 3 أعوام، مصرعه مساء اليوم، الأحد، من جرّاء إصابته في"القسم العلويّ من جسده"، بما في ذلك الرأس.

وقال مركز "حيان" في كفر ياسيف في بيان، إن "طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات من قرية كفر ياسيف، وصل (للمركز الطبي) إثر تعرضه لإصابة حرجة بالرأس"، لم يوضح البيان طبيعتها، أو سببها.

وأضاف البيان ذاته أنه "تمّ نقله "(الطفل) بحالة حرجة للمركز الطبي للجليل، بعد تقديم العلاج الأولي، وإيصاله لجهاز التنفس الاصطناعي".

بدوره، قال مركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، في بيان إن الطفل، قد "وصل في حالة حرجة، بعد إصابته في الجزء العلويّ من جسده".

وأضاف أن "الفرق الطبية قد اضطرّت إلى إقرار وفاته، أثناء إجراء الإنعاش القلبيّ والرئويّ".

تفاصيل أوفى تباعا....