الاحتلال يحاصر نابلس: إصابة بزعم محاولة الطعن قرب القدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إطلاق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن عند حاجز المزمورية؛ دون تسجيل أي إصابات بصفوف قوات الجيش.

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني قرب القدس صباح اليوم (فيسبوك)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن عند حاجز المزمورية بين بيت لحم والقدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إطلاق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن عند حاجز المزمورية، دون تسجيل أي إصابات بصفوف قوات الجيش.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن فلسطينيّا وصل إلى حاجز المزمورية بالقرب من القدس، وحاول تنفيذ عملية طعن قبل أن يتمكن أحد العناصر من حرس الحدود من إطلاق النار عليه وإصابته، دون تسجيل أي إصابات بصفوف القوات.

وزعمت سلطات الاحتلال، أن الشاب سحب سكينا وحاول طعن أحد الجنود على حاجز المزمورية. ولم ترد حتى اللحظة، أي معلومات رسمية فلسطينية عن صحة الشاب، وهويته.

إطلاق نار يستهدف حاجز عسكري قرب دير شرف

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير شرف غرب نابلس، عقب إطلاق النار الذي استهدف حاجز للاحتلال.

ووصلت سيارات إسعاف إسرائيلية إلى حاجز دير شرف بنابلس، بعد إطلاق النار الذي استهدف الحاجز، دون أن يعلن عن إصابات.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار صباح اليوم الإثنين، على موقع عسكري قرب قرية دير شرف، دون إصابات، وفي أعقاب إطلاق النار، أغلق الجيش الإسرائيلي جميع مداخل مدينة نابلس.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار في محيط دير شرف قرب نابلس دون إصابات، وقال إنه قام بعمليات تمشيط بالمنطقة.

وتبنت "كتيبة الفجر" في بيان مقتضب عملية إطلاق النار على نقطة عسكرية إسرائيلية في دير شرف قرب نابلس.

8 عمليات للمقاومة بغضون 24 ساعة

وسجلت الـ 24 ساعة الماضية، 8 عمليات للمقاومة، تنوعت ما بين تفجير عبوات ناسفة وتضرب لاعتداءات المستوطنين ومواجهات شعبية في الضفة الغربية المحتلة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" عملية تفجير عبوات ناسفة وتصدي لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب مواجهات في 6 نقاط متفرقة بالضفة.

واندلعت مواجهات في العيزرية وقرب حاجز قلنديا بالقدس، وفي بيت ريما برام الله، وتخللها إلقاء حجارة.

ووقعت عملية تفجير العبوات الناسفة بقوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة بجنين، فيما اندلعت مواجهات في بلدة بيتا بنابلس.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة قريوت بنابلس، تزامنا مع اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال.

وامتدت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في نابلس إلى منطقة تل، وتم رشق جيش الاحتلال بالحجارة.

يشار إلى أن محاولة الطعن جاءت في ظل حالة تأهب قصوى لقوات الاحتلال بمناسبة الأعياد اليهودية خلال شهر أيلول/سبتمبر الحالي وتشرين الأول/أكتوبر المقبل.