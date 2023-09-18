زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال إيطاليا

قال المركز الإيطالي إن بؤرة الزلزال وقعت على بعد 37 كيلومترا جنوب شرق بولونيا، و13 كيلومترا جنوب غرب ريولو تيرمي. وكان مركز الهزة على بعد 5.9 كم عن منطقة توسكانا التي يسكنها نحو 3.4 ألف شخص.

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت فجر اليوم الإثنين، مناطق في شمال إيطاليا.

وكان مركز الهزة على بعد 5.9 كم عن منطقة توسكانا التي يسكنها نحو 3.4 ألف شخص.

وأضاف المركز أيضا بأن بؤرة الزلزال وقعت على بعد 37 كيلومترا جنوب شرق بولونيا، و13 كيلومترا جنوب غرب ريولو تيرمي.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي، فإن مركز الهزة كان على عمق 10 كم.

تأتي هذه الهزة الأرضية في وقت يشهد سلسلة كوارث بيئية في منطقة حوض البحر المتوسط.

وسجلت ولاية قالمة الجزائرية، أمس الأحد، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة، حسبما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر.

وأوضح المركز الجزائري في بيان له أن الهزة وقعت في تمام الساعة 2:41 بالتوقيت المحلي، وكانت شدتها 3.2 درجات على مقياس ريختر، كما تم تحديد مركز الهزة على بعد 3 كيلومترات شمال شرق بن جراح في ولاية قالمة.

وضربت سلسلة كوارث بيئة شمال غرب قارة أفريقيا، بداية من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، الذي وقع مساء الجمعة الموافق 8 أيلول/سبتمبر الحالي، وبلغت شدته 7 درجات، تبعه هزة أرضية ثانية على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، وهو الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.

ودمر إعصار "دانيال" شمال شرقي ليبيا، مساء الأحد الموافق 10 أيلول/سبتمبر الحالي، حيث كان مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات هائلة أسفرت عن قتل وتشريد الآلاف. ‏