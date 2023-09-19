المفتّش العام للشرطة الإسرائيليّة إلى دبي في "زيارة عمل"

ذكر بيان أن شبتاي سيصل دبي في زيارة عمل، "سيعمل خلالها على تعزيز العلاقة الوثيقة التي بدأت خلال فترة عمله بين شرطة إسرائيل وشرطة دبي".

يتوجّه المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إلى دبي، الليلة، في "زيارة عمل"، بحسب ما أفاد بيان صدر عن الشرطة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وذكر البيان أن رئيس قسم الأبحاث في الشرطة، درور أسراف، سيرافق شبتاي في زيارته.

وقال إنهما "سيجتمعان... مع سلسلة من كبار المسؤولين في الشرطة المحلية، والوزارات الحكومية ذات الصلة بعمل الشرطة".

وأضاف أنه "يتم تنسيق الزيارة من قِبل وحدة العلاقات الخارجية في الشرطة الإسرائيلية، كجزء من النهج الذي يقوده المفتش (شبتاي) منذ توليه منصبه، لتعزيز العلاقة بين الشرطة الإسرائيلية، وقوات الشرطة في جميع أنحاء العالم".

وذكر البيان أن شبتاي "سيعمل خلال زيارته على تعزيز العلاقة الوثيقة التي بدأت خلال فترة عمله بين شرطة إسرائيل وشرطة دبي".

وأشار إلى "هذا الارتباط يتجلى في المعركة المشتركة ضد الجريمة المنظمة، والإرهاب، والزيارات المتبادلة".