مصرع شاب في حادث طرق وسط البلاد

أسفر حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 4311، عن مصرع سائق الأخيرة متأثرا بجراحه الخطيرة.

لقي شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، مصرعه فيما أصيب آخر بجراح طفيفة في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 4311، وسط البلاد، الأربعاء.

وأقر طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" وفاة سائق السيارة الخصوصية متأثرا بجراحه الخطيرة، فيما قدم العلاجات الأولية لسائق الشاحنة الذي وصفت حالته بالطفيفة.

وقال مضمدان من المكان إن "الحادث كان مروعا، إذ أن سائق السيارة الخصوصية كان عالقا داخلها وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته، فيما وصفت حالة سائق الشاحنة بالطفيفة".

وأحيل المصاب إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

ويستدل من معطيات "سلطة الأمان على الطرق"، أن 264 شخصا بينهم 64 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق والدهس منذ مطلع العام الجاري.