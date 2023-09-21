اعتقال شاب من كفر عقب للاشتباه بمحاولة تنفيذ عمليّة دهس على حاجز قلنديا

قالت الشرطة في بيان: "قبل قليل، ورد بلاغ عن تعرض حارس أمن للدهس على معبر قلنديا"، فيما ذكرت أن "قوات الأمن ألقت القبض على المشتبه به في الدهس على الفور".

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الخميس، شابا من كفر عقب، للاشتباه في محاولة تنفيذه عمليّة دهس عند حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أنه "تمّ تحييد" المشتبه به، وهو تعبير يشير غالبا إلى إصابته؛ غير أن بيان شرطة الاحتلال، لم يشِر إلى أن الشاب قد أُصيب في إطلاق نار.

وقالت الشرطة في بيان: "قبل قليل، ورد بلاغ عن تعرض حارس أمن للدهس على معبر قلنديا". وأضافت أن "الحارس قد أُصيب بجراح طفيفة نتيجة الدهس".

فيديو يُظهر عنصر الأمن الإسرائيليّ المصاب عند #حاجز_قلنديا.



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وذكرت أن "قوات الأمن ألقت القبض على المشتبه به في الدهس على الفور".

وأوضحت أنه "يجري التحقيق في ملابسات الحدث"، لافتة إلى أنه "يتمّ التحقيق في هذه المرحلة في الاشتباه في تنفيذ عملية دهس".

وأضافت الشرطة أنه "تمّ استدعاء قوات كبيرة من الشرطة في منطقة القدس (المحتلة) إلى مكان الحدث".

وقال الناطق باسم "نجمة داود الحمراء"، إنه عند "الساعة 12:25، ورد بلاغ... في منطقة القدس، بشأن قيام مركبة بمحاولة دهس أحد المشاة قرب حاجز قلنديا".

وأضاف أن أفراده "يقدمون العلاج الطبيّ، ويحيلون شابا يبلغ من العمر 32 عاما إلى مستشفى ’شعاري تسيديك’، وهو في حالة طفيفة للغاية، (مصابا) بإصابات في أطرافه السفلية".

وذكر أحد أفراد الطاقم الطبيّ، أن "الشاب المصاب الذي صدمته السيارة التجارية، كان يسير بالقرب من نقطة التفتيش، وهو يعاني من كدمات في أطرافه".

وتابع: "لقد قدّمنا ​​له العلاج الأولي، ونقلناه إلى المستشفى فيما كان في كامل وعيه، وفي حالة طفيفة".

وفي البيان ذاته، قال المصدر إن "القوات الأمنية، قد تمكنت من تحييد المخرّب، وهو في وعيه".