تقرير: اجتماعات عمل إسرائيلية سعودية عقدت مؤخرا بمشاركة مسؤولين رفيعين

ذكر تقرير إسرائيلي، مساء الخميس، إن اجتماعات عمل ثنائية سعودية إسرائيلية، عقدت مؤخرا في السر، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، وذلك في إطار المساعي للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية بوساطة أميركية.

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