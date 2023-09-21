قره باغ: وفد أرمني يجري مفاوضات مع سلطات أذربيجان

تعقد أذربيجان والانفصاليون الأرمن في ناغورني قره باغ مباحثات سلام بوساطة روسية، غداة إعلان باكو انتصارها في عملية عسكرية سريعة شنّتها في الإقليم المتنازع عليها منذ عقود.

توجه وفد ممثلي الأرمن في قره باغ، اليوم الخميس، إلى مدينة يفلاخ لبدء مفاوضات مع سلطات أذربيجان، وذلك في أعقاب عملية عسكرية استمرت 24 ساعة وأدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

وتعقد أذربيجان والانفصاليون الأرمن في ناغورني قره باغ مباحثات سلام بوساطة روسية، غداة إعلان باكو انتصارها في عملية عسكرية سريعة شنّتها في الإقليم المتنازع عليها منذ عقود.

ويلتقي الجانبان في مدينة يفلاخ الواقعة على مسافة أكثر من 200 كيلومتر غرب باكو، في يوم من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة دعت إليها فرنسا للبحث في أزمة الإقليم.

وفي أعقاب عملية عسكرية استمرت 24 ساعة وقال الانفصاليون إنها أدت الى مقتل أكثر من 200 شخص، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أمس الأربعاء، أن بلاده "استعادت السيادة" على الإقليم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار شملت بنوده موافقة الانفصاليين على إلقاء أسلحتهم وإجراء محادثات مع باكو.

وأشاد بـ "الحكمة السياسية" التي أظهرتها يريفان بعدم تدخّلها مباشرة لإسناد الانفصاليين الأرمن.

وأكد مستشار علييف حكمت حاجييف أن باكو ترغب في "إعادة الإدماج السلمي للأرمن في قره باغ وتدعم أيضًا عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان"، متعهدا توفير ممر "آمن" للمقاتلين

وأكد الكرملين أن قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في قره باغ منذ العام 2020، ستتولى دور الوساطة في مباحثات السلام.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن تتيح المباحثات "التوصل الى خفض التصعيد، ونقل هذه المشكلة الى مسار سلمي"، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في وقت مبكر اليوم الخميس.

وشكل إقليم ناغورني قره باغ الذي تقطنه غالبية من الأرمن محور نزاع مديد. وخاضت الجمهوريتان السوفيتيان السابقتان أذربيجان وأرمينيا حربين بشأنه، إحداهما بين 1988 و1994 راح ضحيتها 30 ألف قتيل، والثانية في 2020 انتهت بهزيمة يريفان.

وأجرت باكو ويريفان مباحثات سلام بوساطة غربية حققت بعض التقدم نحو إعداد نص سلام دون التوصل لاتفاق ناجز. ووافقت يريفان على الاعتراف بقره باغ كجزء من أذربيجان، لكنها طالبت بآليات دولية لحماية حقوق السكان.

وبعد مقتل أربعة شرطيين ومدنيين بانفجار لغمَين في قره باغ واتهام أذربيجان الانفصاليين بالمسؤولية عن هذه الأعمال "الإرهابية"، أطلقت باكو عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب".