ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين بسبب فيضانات ليبيا إلى 64 قتيلا

قال مسؤول فلسطيني إنه "قد تبين أن عدد المواطنين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء هذا الإعصار بلغ حتى اللحظة 64 شهيدا". وأوضح أن هنالك أشخاص مفقودون.

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين، الذين لاقوا مصارعهم في فيضانات ليبيا إلى 64، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطينيّ، أحمد الديك، في بيان صادر عن الوزارة، إنه "وفقا للمعطيات التي وصلت الوزارة من قبل سفارة دولة فلسطين في طرابلس، والمعلومات التي جمعتها وتأكدت منها اللجان المكلفة بإشراف القنصلية العاملة لدولة فلسطين في بنغازي، تبين أن عدد المواطنين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء هذا الإعصار بلغ حتى اللحظة 64 شهيدا".

وتابع: "بالإضافة لما يزيد عن 10 مواطنين ما يزالون في عداد المفقودين، وجارٍ البحث عنهم، وما يزيد على 110 أسر في عداد العائلات المنكوبة، التي تضررت بأشكال متفاوتة".

ولفت إلى أن الوزارة "تتابع وعلى مدار الساعة، أوضاع الجالية الفلسطينية في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار في ليبيا، للوقوف على حجم معاناتها والضرر الكبير الذي حلّ بها".

وذكر السفير الديك أن اللجان الميدانية المكلفة، تقوم بحصر وعمل كشوف بتلك العائلات المنكوبة، وتتحقق من مدى الضرر الذي لحق بكل منها، لتحديد أوجه المساعدات المطلوبة لإغاثتها.