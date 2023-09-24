مصرع خالد ممدوح محاجنة من أم الفحم في حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع، منتصف الليلة الماضية، على شارع رقم 92 بالقرب من مدينة طبرية، عن مصرع الشاب خالد ممدوح محاجنة (25 عامًا) من مدينة أم الفحم، وإصابة آخرين بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)

لقي الشاب خالد ممدوح محاجنة (25 عامًا) من مدينة أم الفحم مصرعه على شارع رقم 92 بالقرب من مدينة طبرية، وذلك بعد تعرضه لحادث طرق وانقلاب المركبة به، منتصف الليلة الماضية.

وأصيب جراء الحادث أربعة أشخاص تواجدوا داخل المركبة، وصفت حالة اثنين منهم بأنها خطيرة والآخرين بالمتوسطة، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى بوريا بالقرب من مدينة طبرية لاستكمال العلاجات الطبية اللازمة.

ضحية الحادث خالد محاجنة

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وسادت حالة من الحزن والأسى وسط أقارب وأصدقاء ضحية الحادث، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصيبتها هذه.

269 شخصا، بينهم 66 عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 269 شخصا، بينهم 66 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

وفي سياق متصل، يستدل من تقرير جديد أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، مؤخرا، أن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وتبين من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 - 2022 شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ودعت الجمعية وزارة المواصلات إلى إقرار "الخطة القطرية للأمان على الطرق" وإنقاذ حياة البشر خصوصا السائقين من فئة الشباب.