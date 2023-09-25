البحرين تعلن مقتل جنديين في هجوم قرب الحدود السعوديّة اليمنيّة

قالت قوات دفاع البحرين في بيان إنّ "ضابطا وفردا... من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين، قد استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة".

أعلنت البحرين، الإثنين، مقتل اثنين من جنودها المشاركين في الحرب في اليمن، ونسبت "العمل الإرهابي" إلى الحوثيين، في الوقت الذي تتكثّف محادثات السلام بين المتمرّدين اليمنيين والسعودية.

وقالت قوات دفاع البحرين في بيان، إنّ "الحوثيين (قاموا) بإرسال طائرات مسيّرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وتقود الرياض تحالفا عسكريا مناهضا للحوثيين، والبحرين عضو فيه.

وبعدما كانت هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف السعودية متكرّرة منذ بداية الحرب، فقد توقفت في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي استأنفت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، ودخلت في محادثات مع الحوثيين.

وقالت قوات دفاع البحرين في بيان إنّ "ضابطا وفردا... من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين، قد استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأضاف البيان: "جرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيّرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى سقوط "عدد من الجرحى".

وأشار البيان إلى أنّ هذا العمل الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه، يأتي "رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

وشهدت اليمن التي تعدّ أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، والتي دمّرتها سنوات من الحرب، هدوءا نسبيا منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ في نيسان/ أبريل 2022، تحت رعاية الأمم المتحدة، رغم أنّه لم يتم تمديدها رسميا عند انتهاء مدتها في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.