قبيل زيارة كاتس للسعودية: لقاء سري بين مسؤول إسرائيلي وسياسي سعودي

اللقاء السري عقد بين نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية الدكتور صافي مندلوفيتش، ومسؤول سياسي سعودي، لم تكشف عن هويته. سافر مندلوفيتش إلى السعودية، نيابة عن وزير الصحة الإسرائيلي، موشيه أربيل.

التقى مسؤول إسرائيلي في وزارة الصحة الإسرائيلية مع مسؤول سياسي سعودي كبير في السعودية قبل نحو أسبوع، وذلك قبيل زيارة وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، للسعودية، للمشاركة في مؤتمر تنظمه منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الأربعاء، أن اللقاء السري عقد بين نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية الدكتور صافي مندلوفيتش، ومسؤول سياسي سعودي، لم تكشف عن هويته.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن الدكتور مندلوفيتش سافر إلى السعودية، نيابة عن وزير الصحة الإسرائيلي، موشيه أربيل، للقاء وصفته بـ"المهني" مع أكبر مسؤول سعودي في المملكة، على حد زعمها.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه لم يتم الكشف عن موضوع اللقاء الذي هو جزء من سلسلة لقاءات سرية عقدت في الأيام الأخيرة في إطار تطبيع العلاقة بين إسرائيل والسعودية، والتي لا يزال جزء منها ممنوعا من النشر. ورفض مكتب الوزير اربيل التعليق على الخبر.

وأشار إلى أن اللقاء جرى قبل تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حول التقارب في العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

ومساء أمس الثلاثاء، حطت طائرة وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، في مطار العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة معلنة لوزير إسرائيلي، حيث يشارك كاتس في مؤتمر تنظمه منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

وستستمر زيارة كاتس ليومين، سيشارك خلالها في فعاليات المؤتمر، ويعقد لقاءات مع نظرائه من دول أخرى وخاصة من الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر السياحة.

وقال كاتس قبيل مغادرته إسرائيل إن "السياحة هي جسر بين الشعوب. ويوجد للشركاء في مواضيع السياحة قدرة على تقريب القلوب وازدهار اقتصادي. وسأعمل من أجل إنشاء تعاون لدفع السياحة وعلاقات إسرائيل الخارجية".

وتأتي زيارة كاتس للسعودية في موازاة تقديم السفير السعودي، نايف بن بندر السديري، أوراق اعتماده كسفير للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء.